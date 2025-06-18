itunes苹果官方网站下载

苹果公司推出了一个叫作iTunes的媒体播放器和媒体库软件，用户可以登录苹果官方网站下载其最新版本。您只需打开苹果官方网站（），在页面顶部的导航栏查找"支持"或"下载"选项，然后点击进入下载页面，通过搜索"iTunes"来找到下载链接。请务必选择与您的操作系统相匹配的版本，无论是Windows系统还是Mac系统，都有对应的安装软件包可供选择。

在下载之前，请确认您的电脑系统是否符合以下条件：Mac用户需确认已安装macOS 10.15或更高版本；Windows用户则需使用Windows 10或以上版本。安装过程简单明了，只需按照向导提示操作，即可轻松完成。安装完毕后，iTunes将帮助您进行音乐、影片、播客等内容的整理，同时支持与iPhone、iPad等苹果设备进行数据同步。





值得关注的是，在最新版的macOS系统中，iTunes的功能已经拆分成了音乐、播客和电视三个独立的应用。不过，对于Windows用户而言，他们还得继续用iTunes来管理设备。若在下载或安装时遇到难题，可以查阅官网提供的详细说明文档，或者联系苹果客服寻求必要援助。