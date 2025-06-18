三星激光打印机多少钱一台

三星激光打印机的价格因型号及功能配置的差异而有所变动。在市面上，常见的此类打印机主要分为黑白打印机和彩色打印机两大类，价格区间较广，从几千元到上万元不等。

这类打印机属于基础款，例如三星的ML-2160系列，其售价大致在800至1200元区间，非常适合家用或小型办公环境。这类打印机的打印速度约为每分钟20页，而且每月的打印量可达到约10000页。

三星ProXpress系列商务黑白激光打印机定位中端，售价在2000到4000元之间。该机型具备网络打印功能，支持自动双面打印。打印速度高达每分钟30页以上，非常适合中小型企业使用。

三星Xpress系列及其他高端型号的黑白激光打印机，其售价大致介于5000至8000元。这些设备配备了高容量墨盒，并具备高速双面打印等高级特性，每月的打印能力可达到5万页以上。

在彩色激光打印机这一领域，入门级的设备，例如三星的CLP-315系列，其价格大致介于2000至2500元。至于中高端市场，三星CLX-3300系列的产品，其价格区间则在4000到6000元。这些设备不仅能完成彩色打印，还具备复印和扫描的功能，整体功能十分丰富。

在购买时，别忘了关注耗材的花销。三星的正品硒鼓价格大概在400到800元这个区间，每打印一页的费用大概在0.1到0.3元。建议您根据自己的实际打印需求来选择合适的型号，如果打印量比较多的话，建议选择带有大容量硒鼓的机型。