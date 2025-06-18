戴尔笔记本的价格会因型号、配置以及购买途径的不同而有所变动。以下列出的是目前市面上主流戴尔笔记本系列的大概价格，仅供参考。在购买时，请以官方渠道或授权经销商提供的最新报价为准。

戴尔XPS系列笔记本属于高端商务领域，选用了上乘材料和高端配置。其中，XPS 13的起始售价大约是7999元，它搭载了第13代酷睿i5处理器，配备了16GB内存和512GB的固态硬盘。而XPS 15的起始售价则是9999元，它还配备了独立显卡，非常适合进行专业设计工作。

灵越系列产品以高性价比著称，非常适合日常办公和学习需求。从灵越14标准版开始，售价仅为4499元，搭载了第12代酷睿i3处理器，配备8GB内存和256GB存储空间。而灵越16 Pro高配版则售价大约在6499元左右，它配备了更强大的i7处理器和MX550独立显卡。

游匣G系列属于游戏笔记本产品系列，其中G15的起始价格为7499元，搭载了RTX 3050显卡以及144Hz的高刷新率屏幕。至于高端型号G16，其售价可高达15999元，配备了RTX 4070显卡和2.5K分辨率的显示屏。

Latitude系列商用笔记本售价从5999元起，拥有军规级别的认证以及更长的保修期限。而Precision移动工作站则是针对专业领域量身打造，其起售价格为18999元，并配备了至强处理器以及专业级别的显卡。

选购建议：

1. 学生用户可优先考虑灵越系列





2. 商务人士推荐XPS或Latitude

3. 游戏玩家选择游匣G系列

4. 专业设计用户建议Precision工作站

促销信息：

戴尔官网经常有学生优惠

京东/天猫旗舰店定期推出以旧换新活动