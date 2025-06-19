买了nova10后悔死了

华为nova10这款中端机型在上市初期，确实吸引了大量消费者的关注。但是，在使用过程中，不少用户发现了一些令人不太满意的细节问题。

让人最初感到不快的是它的续航能力。nova10虽然配备了4000mAh的电池容量，但在日常使用中，一天下来往往难以满足需求。在中等使用强度下，用户常常需要一天内充电两次，这对那些已经习惯了更大容量电池的用户来说，显得非常不便。尽管它具备66W的快充功能，但频繁的充电过程依旧对用户体验造成了不良影响。

nova10搭载的骁龙778G处理器性能平平。在运行大型游戏或处理多项任务时，偶尔会出现卡顿现象。在同等价位中，多数竞品都配备了性能更佳的芯片，这无疑对nova10的性价比造成了不小的冲击。

拍照确实存在一些问题，尽管配备了5000万像素的高清主摄像头。不过，算法的优化并不完善，所以在夜间拍照时，噪点问题比较明显。而且，长焦端的画质也有所下降。另外，前置的6000万像素超广角自拍镜头虽然追求高像素，但成像效果并未达到预期。





一些用户在使用EMUI系统时发现广告内容较多，这影响了他们的使用体验。另外，nova10手机使用的塑料边框和单扬声器设计，让人感觉制造商在诚意方面有所不足。

用户们普遍困扰于保值率的难题。nova10自上市不过短短三个月，其价格便迅速下滑，这让首批购入的用户倍感不快，他们感觉自己像是被当作了“割韭菜”的对象。

这些问题越积越多，导致不少nova10用户都开始觉得有些后悔。所以，我们建议大家在挑选产品时，可以多比较一下同价位的其他型号，也可以考虑适当提升预算，去考虑购买更高档次的mate系列。