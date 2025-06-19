苹果12promax参数

2020年，苹果公司发布了其顶级智能手机——苹果12 Pro Max。该手机配备了6.7英寸的超视网膜XDR屏幕，分辨率高达2778×1284像素，像素密度更是高达458ppi。在外观设计上，手机采用了不锈钢边框，背部使用的是哑光玻璃。另外，它还拥有IP68级别的防水防尘性能。

该设备在硬件方面，采用了A14仿生芯片，采用了5纳米制程技术制造，内置了6核CPU和4核GPU，性能相比上一代产品提升了大约40%。而且，它还配备了6GB的运行内存，并提供了128GB、256GB和512GB三种不同的存储容量供用户挑选。

该摄像头系统装备了1200万像素的三镜头组合，包括超广角、常规广角以及长焦等不同焦距。特别要强调的是，广角镜头采用了传感器位移的光学防抖技术，长焦镜头则拥有了2.5倍的光学变焦功能。而且，前置摄像头也达到了1200万像素的清晰度。





电池容量为3687mAh，支持20W的有线快充，还配备了15W的MagSafe无线充电。设备支持5G网络，设有双SIM卡槽，包括nano-SIM和eSIM两种。系统使用iOS 14操作系统，未来还可升级至最新版本。

这款产品的尺寸是160.8毫米宽、78.1毫米高、7.4毫米厚，重量为228克。消费者有石墨色、银色、金色和海蓝色这四种颜色可供选择。