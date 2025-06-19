诺基亚E71x，这款具有代表性的商务手机，在2009年正式登场，专为北美地区的运营商量身定制。它沿袭了诺基亚E系列一贯的全键盘设计，机身选用不锈钢材料制作，其厚度仅有10毫米，在那个年代，它被认定为超薄手机。

E71x在硬件方面，使用了369MHz主频的ARM11处理器，配置了128MB的运行内存，并且集成了110MB的存储容量。另外，它还具备扩展功能，可以支持最大16GB的microSD卡。其屏幕尺寸为2.4英寸，采用了QVGA的分辨率，即240×320像素，显示效果非常清晰。此外，这款设备还拥有320万像素的自动对焦相机功能，并且能够使用LED闪光灯。

E71x在系统配置上采用了Symbian S60第三版FP2操作系统，这一系统在商务应用领域表现尤为出色。它内置了Microsoft Exchange ActiveSync功能，能够实现企业邮件的即时更新。另外，它还配备了Quickoffice办公套件，使得用户能够轻松地查看和编辑Word、Excel等文档。此外，QWERTY全键盘的设计让文字输入变得更为快捷，同时，按键的手感也相当舒适。

网络连接方面，该设备兼容3G HSDPA高速数据传输，并且能够接入WiFi 802.11b/g无线网络，蓝牙2.0技术也不在话下，还有GPS定位功能。电池表现优秀，内置1500mAh的BP-4L电池，理论待机时间可达17天。

其他特色功能包括：

内置FM收音机

3.5mm耳机接口

语音拨号和录音功能





预装Opera Mobile浏览器

支持多种IM即时通讯软件

E71x是专为职场人士打造的手机，其坚固耐用的机身、便捷高效的输入方式以及稳定的系统表现，当时深受众多商务人士的青睐。即便到现在，依然有许多用户将其作为备用机使用。这款手机见证了诺基亚在智能手机领域的辉煌成就，无疑是手机发展史上的一个里程碑。