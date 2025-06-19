三星PL100是一款面向初学者的数码相机，非常适合日常拍照。它配备了1020万像素的CCD传感器，能捕捉到非常清晰的画面。机身设计紧凑轻便，便于携带，非常适合旅行和日常拍摄的需求。

PL100搭载了具备三倍光学变焦功能的镜头，焦距覆盖了35mm至105mm的范围，足以应对日常拍照需求。同时，该相机拥有电子防抖功能，能有效降低因手部抖动导致的照片模糊。镜头的最大光圈可调节至F3.0至F5.6，在充足的光照条件下，成像效果非常优秀。

这款相机配备了智能自动功能，能够自动识别周围环境并作出相应的设置调整，这样大大简化了操作步骤。而且，它还提供了人像、风景、夜景等多种基本的拍摄模式，即便是摄影新手也能迅速掌握使用方法。





PL100拥有一个2.7英寸的LCD屏幕，显示效果清晰，分辨率达到了23万像素，这使得拍照和查看照片变得轻松。在存储配置上，它支持SD/SDHC卡，最大容量可以达到8GB。不过，它的电池续航能力并不出色，所以建议用户外出时携带备用电池。

尽管PL100并未装备高清视频录制功能，但它依旧能够捕捉到VGA分辨率的视频画面。此外，该相机内置了多种基础数码特效和滤镜，这些功能让拍摄过程变得更加有趣。

目前市面上的PL100大多是二手货，价格比较实惠。对于那些预算有限但又想尝试数码摄影的消费者而言，这无疑是一个挺不错的挑选。