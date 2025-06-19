三星公司生产的T805C平板电脑是Galaxy Tab S系列的一员。这款产品在2015年正式面市，搭载了8.4英寸的Super AMOLED显示屏，屏幕分辨率高达2560×1600像素，显示效果既清晰又色彩鲜艳。该设备搭载了由三星生产的Exynos 5420八核处理器，并且拥有3GB的运行内存，这些配置使得它能够流畅地运行各类应用，并高效地处理多项任务。

三星T805C支持4G LTE高速网络，能够为用户带来卓越的移动办公和娱乐体验。机身薄至6.6毫米，重约298克，携带十分方便。它拥有800万像素的后置摄像头和210万像素的前置摄像头，满足日常拍照和视频通话需求。内置电池容量为4800mAh，续航表现尚可。





在系统配置方面，三星T805C最初搭载了Android 4.4 KitKat操作系统，而且支持升级到更高版本的系统。该设备内置了三星特有的S Pen功能，用户需另行购买，以此提升工作效率。此外，该型号还加入了指纹识别技术，为使用过程提供了安全保障。

三星T805C在存储空间方面，提供了16GB和32GB两种容量选项，并且支持通过microSD卡扩充存储。尽管这款产品上市时间较早，但它在当时算是一款配置相当全面的高档平板。