佳能5D Mark III是一款专业级别的全画幅单反相机，它在2012年正式推出。该相机的机身是用镁合金制成的，并且具备了防尘和防滴溅的功能。它配备了2230万像素的CMOS传感器，以及DIGIC 5+图像处理器。ISO感光度覆盖了100到25600的范围，并且可以扩展至50到102400。该系统具备61个自动对焦点，其中41个为十字型对焦点。在f/2.8光圈条件下，中央对焦点能够实现-2EV低光环境下的对焦功能。连续拍摄速度可达每秒6张，而在静音模式下，这一速度降至每秒3张。

相机支持多种拍摄选项，包括P模式自动、Tv模式以快门速度为主、Av模式以光圈大小为主、M模式手动操作、B门模式以及C1/C2/C3的自定义模式。在视频拍摄方面，它能实现1080p全高清画质，帧率分别为30fps、25fps和24fps，同时也有720p高清画质，帧率可达60fps或50fps。此外，3.2英寸的104万像素LCD显示屏能够实现实时取景功能。双存储卡插槽支持CF卡和SD/SDHC/SDXC卡。

相机上方装有液晶显示屏，可以迅速查阅拍摄的相关数据。机身背面配备了快速调节的转盘以及多方向的控制杆，使用户能够轻松地更改设置。内置有电子水平仪，取景器的视野范围大约为100%。此外，还支持HDR模式、多重曝光和间隔定时器等创新功能。





安装电池和存储卡后方可使用。开机后，转动模式转盘来挑选拍摄模式。半按快门按钮可自动对焦，而完全按下则完成拍摄。回放照片时，可利用删除键移除不需要的图片。菜单系统包括拍摄设置、回放设置、设置菜单和自定义功能四大类别。建议定期对传感器进行清洁，并更新固件，以确保设备性能达到最佳状态。

相机提供了自定义功能，用户可依个人喜好来更改按钮的作用和选择对焦方式。在白平衡设置中，有自动、预设和手动三种模式可供选择。自动对焦方面，用户可以选择单次对焦、人工智能伺服对焦或人工智能自动对焦。至于测光模式，则有点测光、局部测光、中央重点平均测光和评价测光四种不同的选项。