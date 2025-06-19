小米公司所推出的智能路由器管理软件名为小米路由器App，用户只需通过手机，便能轻松地对路由器的各项设置进行操作与调整。这款App拥有远程控制、网络速度检测以及设备管理等多项实用功能，使得用户能够随时掌握家中网络的实际状况。小米路由器App界面设计简洁直观，操作步骤简单易懂，即便是没有技术背景的普通用户，也能快速学会如何使用它。

小米路由器App让用户能够查看当前连接的设备列表，同时了解每台设备的上网情况。若发现异常设备，用户可以在App中直接将其加入黑名单或调整速度限制。另外，家长控制功能能够设定孩子的上网时间，屏蔽不良信息，从而保障孩子上网的安全与健康。

App内置的网络检测功能便于用户快速了解当前网络速度，自行判断是否需要调整网络设置。该功能采用双频段合并技术，智能地在2.4GHz和5GHz之间选择最佳频段，从而提升上网体验。而且，访客网络功能让用户能够单独建立一个临时的WiFi网络，既方便了来宾，又保证了主网络的安全不受影响。





小米路由器App可实现固件自动更新，确保路由器始终运行在最新版本。同时，它具备QoS智能限速功能，能够优先保障游戏、视频等高优先级应用的带宽需求。另外，用户还能利用App设置定时重启，有效缓解网络不稳定的问题。

小米路由器App让智能家居用户得以轻松体验Mesh组网技术，有效增强WiFi信号范围。同时，该App能够自动识别并优化物联网设备，提供专属服务。在保障网络安全方面，App内置了防蹭网、防病毒等多重防护措施，确保家庭网络无后顾之忧。