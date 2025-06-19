诺基亚1000手机参数

诺基亚公司生产的诺基亚1000手机，是一款以基础功能为主的通讯工具。这款手机以其卓越的耐用性能和惊人的电池寿命而受到关注。它采用了经典的直板造型，并配备了1.8英寸的128x160像素TFT彩色屏幕。诺基亚1000的尺寸为110毫米x45毫米x14.5毫米，重量仅为75克，既轻巧又便于随身携带。

诺基亚1000手机运行Series 30系统，支持GSM 900/1800MHz双频段网络。它拥有2MB的内置存储空间，可以存储约500条联系人信息。手机还配备了3.5mm耳机接口，支持MP3铃声播放，并且拥有FM收音机功能。





这款手机配备了800mAh的电池，官方数据显示通话时间可以达到7小时，而待机时间更是能持续长达450小时。它还支持最高16GB的microSD卡扩充，并且内置了手电筒功能。键盘设计上具备防尘功能，按键面积较大，使用起来十分方便。

该设备能够发送短信、设置闹钟、操作计算器以及查阅日历等基础操作；不过，它并不支持网络连接和蓝牙功能；另外，它还配备了具有VGA高清分辨率的摄像头。在机身颜色上，消费者有黑色、蓝色和红色等多种颜色可供选择。