samsung是什么牌子电视

三星，这家在韩国享有盛誉的电子产品生产商，制造了大量的消费电子产品，电视便是其中之一。这些电视凭借其卓越的品质和先进的技术，在市场上赢得了极高的声誉，从而占据了至关重要的地位。

三星电视款式多样，价格和技术水平丰富。涵盖QLED、Neo QLED以及Micro LED等高端型号，同时也有常见的LED液晶电视。QLED型号依托量子点技术，色彩呈现十分鲜明；Neo QLED作为升级版本，提升了亮度和对比度；Micro LED则专注于高端市场，运用了自发光显示技术。

三星电视搭载Tizen操作系统，为用户带来流畅的操作体验和丰富的应用选择。支持众多知名流媒体平台，比如Netflix和YouTube。多数款式内置智能语音助手，用户可使用Bixby或兼容Alexa、Google Assistant来控制电视。

在画质技术方面，三星电视采用了量子处理器，显著提高了图像的清晰度。该电视支持HDR10+动态色调映射技术，使得画面中明暗细节更加丰富。部分型号的电视具备120Hz的高刷新率，特别适合游戏玩家。而且，它还配备了抗反射功能，有效减少了环境光线对画面的干扰。





在设计上，三星电视追求简洁的审美，采用了超薄的边框设计以及无痕的壁挂方式。特别是某些高端型号，它们还加入了环境屏功能，在电视未被使用时，能够展示艺术品或呈现有用的信息。

在售后服务方面，三星提供了细致入微的保修支持，大部分产品都能获得一到两年的品质保障。在我国，设有众多维修服务点，同时提供便捷的上门维修服务。

选购时请注意：根据您的预算和使用需求，挑选合适的型号。如果您对画质有较高要求，大尺寸的QLED电视是个不错的选择；相反，如果您更注重性价比，普通的LED电视可能更适合。同时，别忘了检查接口配置是否满足您的需求，例如，对于游戏玩家来说，HDMI 2.1接口是必不可少的。