联想的笔记本电脑产品种类丰富，涵盖了从基础入门到高端专业等多个档次，其中主要包含以下几款核心型号：

联想推出的ThinkPad系列商务笔记本享有极高的知名度，其特色在于黑色机身和带有红色指示的触控杆设计。其中，T系列定位高端，以碳纤维材料打造；X系列注重轻便和便携性；E系列则以高性价比为卖点；而P系列则是专为移动工作设计的，配备了专业的显卡。

IdeaPad系列主要针对消费者市场，其中包含多个子系列：小新系列以高性价比为特点，配置均衡；Yoga系列具备360度翻转功能，支持多种使用方式；Legion系列定位游戏笔记本，搭载高性能处理器和独立显卡；而拯救者系列则是高端游戏笔记本，散热系统更为强大。





联想推出的昭阳系列笔记本，专为和教育机构设计，突出其安全与稳定性能。而面向中小企业的扬天系列，则以高性价比著称。除此之外，联想还曾推出过Flex系列的变形笔记本电脑以及Miix系列的二合一设备等特色产品。

在配置上，联想笔记本电脑搭载了英特尔和AMD两大处理器平台，屏幕尺寸覆盖了11.6英寸至17.3英寸的不同规格，内存容量最大可达64GB的DDR5标准，硬盘存储方案包括PCIe SSD和混合硬盘。而在高端型号中，还配备了杜比视界显示技术屏幕以及哈曼卡顿品牌音响等丰富的多媒体功能。