mate20和mate20pro区别

华为在2018年发布了Mate20以及Mate20 Pro两款高端机型，这两款机型在众多细节方面均表现出明显的差异。Mate20在外观上采用了6.53英寸的LCD水滴屏幕，分辨率为2244×1080；相较之下，Mate20 Pro配备了6.39英寸的OLED曲面刘海屏幕，分辨率更高，达到了3120×1440；正因为如此，Mate20 Pro在显示效果上显得更为精致和细腻。

Mate20选择了后置指纹解锁技术，而Mate20 Pro在技术上进行了提升，使用了屏幕下方的指纹解锁技术，还新增了3D面部解锁功能。至于相机配置，这两款手机都装备了徕卡品牌的三摄像头系统。Mate20 Pro的旗舰型号在主摄像头配置上使用了4000万像素的IMX600传感器，这一配置的性能明显优于Mate20所采用的1200万像素的IMX380传感器。不仅如此，Pro版还增加了超广角镜头，其拍摄视角可以达到120度，这一范围远大于标准版的80度视角。





Mate20在电池容量方面搭载了4000mAh，同时拥有22.5W的快充技术；Mate20 Pro则配备了4200mAh的电池，不仅支持40W的超级快充，还增加了15W的无线充电功能。至于防水能力，Mate20尚未获得官方的防水认证，而Mate20 Pro则达到了IP68级的防水防尘标准。

Mate20 Pro具备反向无线充电功能，可以为其他支持无线充电的设备提供电力。就价格而言，Mate20 Pro的起售价比Mate20高出约1000元人民币，定位为更高端的产品。消费者可以根据自己的经济状况和实际使用需求，在这两款手机中挑选出最适合自己的。