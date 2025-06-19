小米5参数配置详情介绍

小米5，作为小米公司在2016年2月推出的一款高端智能手机，搭载了高通骁龙820四核处理器。这款处理器采用了14nm的先进工艺制程，其主频可以达到2.15GHz的最高值。此外，该机还配备了Adreno 530 GPU，其图形处理能力相较于上一代产品有了40%的显著提升。

小米5在内存配置上设有两种规格，分别是3GB和4GB的LPDDR4运行内存，而存储空间则提供了32GB、64GB和128GB三种不同选项。此外，它还采用了UFS 2.0闪存技术，这使得其读写速度比传统的eMMC 5.1提升了87%。

屏幕尺寸为5.15英寸，分辨率高达1080P全高清，像素密度为428ppi。色彩覆盖范围达到95% NTSC，对比度为1500:1，亮度最高可达600nit。正面采用2.5D弧面玻璃设计，背面则是3D曲面玻璃机身。





在相机配置上，后置配备了1600万像素的索尼IMX298传感器，具备4轴光学防抖功能以及PDAF相位对焦技术。而前置则搭载了400万像素摄像头，能够实现36级的智能美颜效果。此外，视频拍摄功能支持4K分辨率，帧率为30fps。

电池容量为3000mAh，具备QC3.0快速充电功能。在网络方面，它支持双卡双待，实现全网通4G+，并采用载波聚合技术，使得下载速度最高可达到600Mbps。此外，它还配备了指纹识别、NFC功能以及红外遥控等丰富配置。

该设备尺寸为144.55毫米×69.2毫米×7.25毫米，重量为129克。系统运行的是基于Android 6.0的MIUI 7。颜色方面，提供黑色、白色、金色和紫色四种选项。价格方面，起售价为1999元。