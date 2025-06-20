小米手环怎么绑定手机

请确认小米手环已经开启电源并且能够看到主屏幕。若是手环电量不足，请先进行充电。手环一旦开机，便会自动展示出用于配对的二维码。

在手机上启动小米运动App（现名Zepp Life）。若该应用尚未被安装，请至应用商店下载并安装最新版的App。

启动App界面，轻触屏幕右上方的加号符号，进行“添加设备”的操作。

应用将自动搜寻周边的小米手环设备，一旦你的手环型号在列表上显现，请点击该项以启动绑定过程。

系统会提醒您将手环贴近手机，同时会要求您授权蓝牙权限。请您同意App使用蓝牙的功能。

此时，手环屏幕上会显示配对请求，需轻触手环上的确认按键，以允许配对操作。

在绑定环节，App会要求你使用小米账号进行登录。若你尚未拥有账号，完全可以选择创建一个新的。

绑定成功后，App会提示您填写个人资料，诸如身高、体重等详细信息，这些信息将有助于实现更精确的运动数据监测。

在App里，你可以对智能手环进行个性化的调整，例如，你可以更换手表的界面、设定通知提醒功能、以及调节运动数据的监测敏感度等等。

10. 如果绑定失败，可以尝试以下方法：

重启手机蓝牙

重启小米运动App

将手环恢复出厂设置（在手环设置中找到"恢复出厂"选项）

确保手机系统和小米运动App都是最新版本

绑定完成后，手环与手机将维持蓝牙连接状态，同步数据时自动实现连接。在日常生活中，手环会自动记录相关信息，并在与手机连接时自动同步至App。建议您定期进行数据同步，以便获取全面的数据统计与分析。