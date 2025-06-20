捡了个苹果13真的无解吗

捡到苹果13手机确实挺让人头疼，不过还是有应对之策。首先，按照法律规定，不归还他人的物品是违法行为，我国刑法明确规定，非法占有他人财物可能构成侵占罪。此外，从技术角度分析，目前的苹果设备都与Apple ID和iCloud账号相连接，即使重置了，没有原始账号的密码也无法正常开启和使用。

捡到手机的人，最合适的行为是尝试联系手机的主人。具体步骤包括：先查看手机中的紧急联系人资料；接着，保持耐心等待手机主人的电话；另外，可以将手机交给附近的派出所。如果手机处于锁定状态，可以长按电源键和音量键来调出紧急呼叫界面，部分手机型号还会展示医疗急救卡的信息。

捡到的苹果13在使用时常常出现无法正常工作的情况。目前iOS系统的安全系数非常高，除非原机主持有Apple ID，否则解锁几乎成为奢望。即便是通过某些非正规手段解锁，也可能面临法律风险。另外，苹果设备拥有定位功能，失主可以通过“查找我的iPhone”这一服务来锁定手机的确切位置。





捡到手机者理应抑制住贪小便宜的冲动，及时归还，这无疑是最佳选择。众多城市都设有失物招领处，而且通过社交媒体发布信息，也是寻找失主的一个有效方法。手机虽价值不低，但与个人的诚信和守法观念相较，就显得微乎其微了。

若无法与失主取得联系，最稳妥的办法是将手机交给警方处理。这样做可以避免法律上的麻烦，并且有助于失主找回手机。记得，不贪不占是咱们中华民族的传统美德，也是每个公民应尽的责任。