五千左右笔记本电脑推荐

5000元左右的价格区间，学生和职场人士普遍会选择这类笔记本电脑。这样的预算，能够买到性能适中、满足日常使用需求的机型。以下是一些值得推荐的型号：

联想小新Pro 14 2023款笔记本搭载了AMD R7 7735HS处理器，内存达到了16GB，硬盘容量为512GB的固态硬盘。此外，它还配备了14英寸的2.2K高色域屏幕。这款笔记本性能强劲，非常适合办公和学习使用。它的续航能力强，重量轻至1.4kg，携带十分便捷。

惠普战66六代笔记本采用12代i5-1240P处理器，内存为16GB，SSD容量达512GB。此外，它还配备了15.6英寸的1080P高清显示屏。设备接口多样，扩展性能优越，且支持内存和硬盘的升级，特别适合那些追求大屏幕的用户。

华为MateBook D14 2023款使用i5-1240P处理器，内存达到16GB，存储空间为512GB。屏幕尺寸为14英寸，分辨率是1080P高清。此外，它支持多屏协同，与华为手机搭配使用更为便捷，整体制作工艺相当精致。

荣耀MagicBook X 14 Pro使用i5-13500H处理器，内存容量达到16GB，还配备了1TB容量的大容量高速固态硬盘。此外，它还配备了2.2K分辨率的高色域屏幕。在性能方面，这款笔记本表现出色，存储空间丰富，整体性价比极高。

选购建议：

1. 优先选择16GB内存机型，保证多任务流畅运行

2. 屏幕建议1080P起步，高色域屏幕更护眼

3. 注意接口数量和类型，根据外设需求选择

4. 注重续航可选择低功耗处理器机型

5. 游戏需求可考虑带MX550独显的版本

这款价位的笔记本大致能满足文档处理、网上冲浪、视频通话等日常需求，部分型号甚至能胜任一些基础游戏和视频剪辑的工作。挑选时，请考虑您具体的使用场景和个人偏好来做出选择。