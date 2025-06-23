目前能刷win10 的最强手机

目前市面上适配Windows 10系统的手机并不多，但是，其中一些型号凭借卓越的性能和出色的兼容性，受到了广泛的认可和好评。

1. Lumia 950/950 XL

这两款手机由微软自主研发，完美适配Windows 10 Mobile系统。它们有幸成为极少数能够利用Windows on ARM项目运行完整Windows 10系统的手机之一。这些手机搭载了骁龙810处理器，内存容量达到3GB，同时支持Continuum桌面模式。

2. Surface Duo

微软推出的这款双屏设备虽然运行的是Android系统，但得益于其配备的骁龙855处理器以及UEFI引导技术，它无疑成为了安装Windows 10的绝佳选择。

3. 华为Mate 10 Pro

这款手机因为搭载了性能出色的麒麟970处理器，并且bootloader支持开放，因此在开发者群体中颇受欢迎，成为了运行Windows 10系统的热门选择。

4. 小米8





搭载骁龙845的处理器，加上拥有一个充满活力的开发者团队，小米8因此成为了众多刷机爱好者们的热门选择之一。

技术难点：

驱动程序适配是最大障碍

GPU加速支持不完全

电池管理需要优化

注意事项：

在安装了Windows 10系统之后，手机便不能进行正常的通话功能，目前它主要被当作移动办公设备来使用。鉴于此，我们建议您使用外接的扩展坞，将显示器和键盘鼠标连接起来，以便更好地进行操作。