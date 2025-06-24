十大国产液晶电视排名

国产电视品牌在技术和质量方面持续进步，使得液晶电视成为了众多消费者的优先选择。以下是市场上表现突出的十大国产液晶电视品牌，它们的排名如下：

1. 海信(Hisense)

海信，作为我国电视行业的佼佼者，掌握了自主创新的ULED显示技术，这使得其在画质和色彩呈现上领先于同行业。特别是海信的U7系列，凭借量子点技术的应用和144Hz的高刷新率，已经成为高端市场中的佼佼者。

2. TCL

TCL依靠Mini LED技术的重大突破，在高端市场站稳了脚跟。其X11系列产品搭载了第三代QD-Mini LED技术，具备2000尼特的最高亮度，以及98%的DCI-P3色域覆盖率。

3. 创维(Skyworth)

创维的OLED产品线表现抢眼，尤其是S系列，凭借搭载的AI画质引擎，在动态画面处理方面展现出明显的优势。此外，其壁纸电视的设计也颇受消费者喜爱。

4. 长虹(CHANGHONG)

长虹的8K产品系列格外引人注目，其中D8K系列凭借自研的8K人工智能芯片，在细节展示和噪声抑制方面展现出明显优势，而且其定价策略也相对亲民。

5. 康佳(KONKA)

康佳在智能电视市场持续投入精力，其Alphaea系列电视采用了无框设计，并且支持远场语音操控，因此在用户交互方面表现得相当出色。

6. 海尔(Haier)





海尔电视在市场份额上略逊于前几名，不过其激光电视产品却表现出色，尤其是L9H系列在超大屏幕领域展现出了强大的竞争力。

7. 小米(MI)

小米凭借其高性价比赢得了关键的市场份额，其推出的高端大师系列产品，采用了OLED显示屏，在万元价位以下的市场中，展现出了强劲的竞争力。

8. 华为(HUAWEI)

华为的智慧屏产品虽然推出时间相对较晚，然而，依托于鸿蒙操作系统和强大的分布式技术，它们在多设备联动方面表现出色。尤其是V系列，其音质和画质已经达到了高端市场的水平。

9. 酷开(Coocaa)

酷开，作为创维集团下的互联网品牌，专注于吸引年轻消费者，其K系列在游戏领域展现出卓越的性能，能够兼容VRR和ALLM两项技术。

10. 乐视(Letv)

尽管它的发展历程充满波折，然而乐视超级电视在内容资源以及系统使用体验方面依旧保持着领先地位，而且其G系列电视产品主要针对的是中等消费水平的用户市场。

挑选国产液晶电视时，消费者应根据自己的预算、使用环境和所需功能来决定。对于预算充足的高端用户，可以关注Mini LED和OLED这类高端产品；而对于普通家庭用户，性价比更高的ULED或普通LED产品可能是更合适的选择。此外，还需留意产品的售后服务政策，通常大型品牌能够提供更为全面的售后服务保障。