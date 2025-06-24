2020年5月，华为荣耀品牌推出了一款名叫荣耀X10的中端市场5G手机。这款手机根据配置不同，价格也有所区别。具体来看，配备6GB内存和64GB存储空间的版本售价为1899元；6GB内存搭配128GB存储空间的版本售价为2199元；而8GB内存加128GB存储空间的版本，售价则是2399元。

荣耀X10采用了6.63英寸的升降全面屏设计，屏幕刷新率高达90Hz。手机搭载麒麟820 5G处理器，电池容量为4300mAh，还具备22.5W的快充技术。手机后置摄像头系统采用了4000万像素的RYYB高感光技术，集成了三颗摄像头。其中，主摄像头的传感器型号为IMX600y，特别擅长在夜间环境下进行拍摄。

性能上，麒麟820芯片运用了7纳米工艺，内置了5G通信模块，安兔兔跑分测试中获得了约38万分的优异成绩。同时，得益于华为自主研发的GPU Turbo技术，确保了主流手游的流畅运行。





荣耀X10的售价有所降低，二手市场中的价格大约介于1200到1800元之间。但是，这个价格会根据手机的新旧程度和使用时间有所不同。此外，还有一个需要注意的事项，那就是由于华为遭受了制裁，荣耀X10的系统更新可能已经停止，因此在购买之前，这一点必须引起重视。

购买手机时，一定要仔细查看电池的使用情况、屏幕的显示质量以及各项功能的操作是否顺畅。此外，还需特别留意荣耀X10和荣耀10X这两款机型的区别，以防弄混。