三星e329i是一款广受好评的翻盖手机，它在2006年正式推出市场，属于三星E系列商务手机的一部分。该手机采用了双屏幕的设计，外屏是一块1.1英寸的65K色OLED屏幕，主屏则是一块2.1英寸的26万色TFT屏幕，当时的显示效果确实相当出色。手机的尺寸为94毫米宽、47毫米高、19.9毫米厚，重量只有85克，非常轻巧，便于携带。

该设备硬件配置全面，支持GSM 900/1800双频段网络，拥有30MB的存储空间，同时可通过microSD卡扩充存储。其摄像头像素达到30万，并附有闪光灯，支持视频拍摄功能。另外，该机内置800mAh锂电池，通话时间长达3小时，待机时间约为200小时。在特色功能上，这款设备具备了MP3播放功能，配备了FM收音机，支持蓝牙1.2版本，并且拥有USB2.0接口。

在软件系统方面，e329i使用的是三星特别定制的操作系统，支持JAVA MIDP 2.0的应用扩展。系统集成了多种实用的功能，包括日历、计算器、闹钟以及全球时钟等。在商务应用上，它能够处理电子邮件的收发，但仅限于文本邮件。手机按键布局设计得非常合理，导航键采用了五向设计，使得操作变得非常简便。





在市场定位方面，e329i主要服务于中端商务用户，其价格大致在1500元左右。该手机凭借其金属质感的机身和简约的设计风格，深受商务人士的喜爱。可供挑选的颜色包括黑色和银色，而且其外壳材质还具备出色的耐磨特性。除此之外，手机还附带了立体声耳机、数据线和充电器等配件。

e329i这款产品在同类型产品中显得格外轻巧，并且采用了独特的双屏布局。然而，它的内存容量略显不足。现在，这款手机已经停产。在二手市场上，它的售价大概在100到300元这个区间。