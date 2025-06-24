s22ultra骂声一片

三星Galaxy S22 Ultra这款2022年的旗舰手机，上市后却受到了众多消费者的负面反馈。从各个科技论坛以及电商平台的用户评论区来看，大家普遍反映出了以下几个主要问题。

用户普遍反映续航不佳。即便配备了5000mAh的大容量电池，实际使用中屏幕点亮时间仅能维持4至5小时。在重度使用状态下，一天之内可能需要充电三次。这一表现与三星官方宣称的续航能力有较大出入。许多用户发现，一旦开启120Hz的高刷新率，电量消耗速度会明显加快。

发热情况同样不容忽视。搭载骁龙8 Gen1处理器的机型在承受高负荷工作时，温度往往超过45摄氏度。玩游戏时，机身热度明显，不少用户表示，长时间使用后，设备会出现降频和卡顿的问题。即便是在日常使用中，该机型的机身温度也比上一代产品要高很多。

相机硬件参数看起来不错，然而实际拍摄效果并不稳定。二亿像素的主摄像头在光线昏暗的地方表现欠佳，照片常出现噪点和模糊感。而长焦镜头在放大超过30倍后，画质迅速变差，远不如厂商宣称的100倍太空变焦功能，许多用户对此表示质疑，认为不过是宣传手段。





S Pen手写笔的使用感受有所下滑。与Note系列相比，S22 Ultra的S Pen在响应速度上有所提升，书写时的顺滑度也有所降低。更让老用户感到不悦的是，该手机并未内置S Pen插槽，用户需额外购买保护套来存放手写笔，这种设计遭到了不少批评。

软件层面，One UI 4.1系统存在不少问题。比如，指纹识别的准确率有所降低，应用频繁出现闪退现象，通知功能也常常出现延迟。此外，三星的售后服务也受到了不少批评，一些用户表示维修时间过长，而且配件的价格偏高。

价格策略引起了广泛的讨论。其首发售价竟高达9699元，然而，上市仅仅两个月后，价格便出现了大幅度的下调。这一变动使得首批购买者产生了被“割韭菜”的不满情绪。与此同时，与竞争对手的产品相比，S22 Ultra的性价比显得相对较低。

这些问题集中爆发，使得S22 Ultra在用户评价中急速下降，甚至对三星S22系列的整体市场表现造成了负面影响。这同时也表明，在智能手机行业热衷于硬件参数竞赛的过程中，可能忽略了用户体验这一更为关键的方面。