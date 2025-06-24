苹果手机新机序列号查询真伪

辨别苹果手机真伪，查看新序列号是至关重要的方法。每台iPhone都有一个仅此一台的序列号，这个序列号可以在手机的设置页面中查阅，同样也可以在外包装盒的标签上找到。

了解保修详情有三种方法：首先，您可以登录苹果的官方网站，找到保修状态查询专区，输入设备的序列号来获取相关信息；其次，您可以使用"Apple支持"这款应用，在其中的"设备详情"部分查看；最后，您还可以在手机上拨打"*#06#"这个代码，直接查看IMEI号码。

iPhone的正规序列号必须与设备的实际配置完全一致。在检查序列号时，要特别注意其开头的字母，这个字母代表了手机的生产地，比如F字母就代表该手机是在郑州富士康生产的。另外，序列号的第四位数字揭示了生产年份，而第五位数字则揭示了生产的具体周次。

常见造假手段包括：使用已被废除的旧编号、对数字或字母进行篡改、甚至制造全新的编号。若查询结果显示“编号无效”或“产品已更换”，那么很可能该商品为假冒伪劣产品。

选购新设备时，请记得当场确认设备序列号，同时妥善保存购买凭证。若您是在苹果官方渠道购入，可直接联系客服进行验证。若是通过第三方渠道购买，需特别小心，以免买到翻新或组装的设备。