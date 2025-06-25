HTC M8st是HTC One系列的一员，同时也是M8的升级版本。它沿袭了HTC One系列的设计理念，机身采用金属材质，打造出一体化的铝合金外壳，充分体现了其出色的制造水平。该手机搭载了5英寸的1080P全高清Super LCD3屏幕，显示效果既清晰又细腻。

M8st这款设备在硬件配置上，采用了高通骁龙801四核处理器，处理器的主频高达2.5GHz。此外，它配备了2GB的运行内存，确保了各种应用和游戏都能流畅运行。它的内置存储容量为16GB，而且支持最高128GB的microSD卡扩展。摄像头配置上，后置的400万像素UltraPixel摄像头因其较大的像素尺寸而特别适合在昏暗环境下拍照。而且，该设备配备了双色温的LED补光灯。至于前置摄像头，它搭载了500万像素的广角镜头，非常适合用于自拍和视频通话。





M8st手机搭载的是Android 4.4.2操作系统，屏幕界面运用了HTC Sense 6.0设计，具备众多个性化及实用功能。手机内置2600mAh容量电池，并支持快速充电技术。在通信网络支持上，它涵盖了TD-LTE、LTE FDD、TD-SCDMA、WCDMA和GSM等多种制式，非常适合在中国大陆地区使用。

HTC One系列在音质方面表现卓越，M8st搭载了BoomSound立体声扬声器以及HTC音效增强技术，其外放音质相当出众。而且，它还拥有红外遥控功能，能够操控家电。总体来说，HTC M8st是一款综合性能强大、设计出色且功能丰富的顶级智能手机。