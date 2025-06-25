vivox200和100区别

vivox200和100的主要区别体现在以下几个方面：

1. 处理器性能

x200使用了最新的骁龙8 Gen2芯片，相比x100所用的骁龙888，其性能有了明显的进步，增幅大约在35%左右。在GPU图形处理能力上，提升了40%，而在能效比方面，也有30%的增强。另外，在承受高负载的工作条件下，x200在散热控制方面的表现尤为突出。

2. 影像系统升级

x200配备了5000万像素的索尼IMX989作为主要拍摄元件，其传感器尺寸比x100的IMX766扩大了60%。此外，还引入了具备5倍光学变焦功能的潜望式长焦镜头，而x100仅支持2倍光学变焦。另外，前置摄像头的像素也从3200万提升至5000万。

3. 屏幕素质提升

这款产品搭载了6.78英寸的2K级AMOLED显示屏，屏幕亮度最高可达1800nit，还支持LTPO3.0自适应刷新率技术，刷新率可在1Hz至120Hz之间调节。相较之下，x100使用了6.67英寸的1080P显示屏，亮度峰值只有1200nit。

4. 电池和充电





x200电池的容量达到了4800mAh，这一数值比x100的4500mAh高出300mAh。x200支持120W的有线快速充电以及50W的无线充电。相较之下，x100仅能支持80W的有线快充，并且不提供无线充电服务。

5. 其他升级

在内存配置上，x200型号选择了LPDDR5X技术，与此同时，x100型号则是采用了LPDDR5的标准。

在存储速度上，x200型号运用了UFS4.0技术，这一技术的速度明显超越x100型号所采用的UFS3.1，具体快了大约80%。

系统采用的是x200版本，该版本内置了OriginOS 3操作系统；至于x100版本，它使用的是OriginOS 2系统。

指纹识别：x200升级为超声波屏下指纹，解锁速度更快

在重量和厚度上，x200型号显得更为轻巧，它的厚度只有7.8毫米，重量是195克；而x100型号的厚度达到了8.3毫米，重量则是205克。