2008年，摩托罗拉推出了多款备受瞩目的手机，这些产品在市场上获得了较高的份额和消费者的广泛好评。在这些产品中，MOTORAZR V8和MOTO Z10尤为突出，成为了当时的代表之作。

MOTORAZR V8继承了RAZR系列的翻盖造型，其外壳由不锈钢制成，内屏尺寸为2.2英寸，分辨率为QVGA，外屏同样为2.0英寸。该机型运行Linux操作系统，并配备了500MHz的处理器，这在当时属于较高的配置标准。V8支持蓝牙2.0技术，并具备MicroSD卡扩展功能，内置存储容量为2GB。

MOTO Z10这款旗舰手机采用了滑动盖设计，其核心功能集中在多媒体方面。它搭载了320万像素的自动对焦摄像头，能够实现每秒30帧的视频录制。手机内置了Windows Media Player 11播放器，能够直接播放多种视频格式。此外，它还支持HSDPA高速网络连接，在当时属于较为罕见的3G手机。

2008年，摩托罗拉推出了多款中低端手机，其中包括KRZR K3和ROKR E8。KRZR K3以其轻薄时尚的特点受到关注，其厚度仅为16毫米；而ROKR E8则采用了创新的模式切换键，使得用户能够在音乐播放和通话模式之间迅速切换。

这些机型虽然问世已久，然而在当时的技术背景下，摩托罗拉的工业设计实力和创新能力得到了充分体现。如今再来看这些产品，仍能深切体会到那个时代手机设计的独到之处。