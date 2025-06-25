索尼xperia 1vi

索尼Xperia 1 VI是索尼移动最新推出的旗舰手机，继承了Xperia系列的高端定位和专业的摄影特色。该机型搭载了高通骁龙8 Gen3处理器，性能卓越，能够流畅处理复杂的多任务以及高强度游戏。这款6.5英寸的4K HDR OLED屏幕，刷新率高达120Hz，色彩还原度高，画面细致入微，非常适合专业摄影师和视频创作者使用。

Xperia 1 VI搭载了三摄像头系统，其中主摄像头具备4800万像素，并使用了较大尺寸的传感器。而且，它还具备全像素双核对焦功能，这一技术显著提高了拍照速度，同时成像质量也非常出色。除了主摄像头，还配备了两个辅助摄像头，一个是1200万像素的超广角镜头，另一个则是1200万像素的长焦镜头。这两个镜头涵盖了从16毫米到85毫米的多个常用焦距。在摄影专业模式和视频拍摄领域，索尼保留了眼部对焦、物体追踪等特色功能，并且对这些功能进行了优化和升级。





Xperia 1 VI的设计沿袭了Xperia系列的一贯风格，屏幕保持了21:9的细长比例，边框更窄，握持感同样舒适。手机具备IP68的防尘防水能力，确保在各种环境下都能稳定运行。5000mAh的大容量电池，加上30W的有线快速充电和无线充电技术，实现了令人满意的续航效果。

Xperia 1 VI拥有3.5mm耳机插孔，支持高清音频播放，对音乐爱好者而言，这无疑是一大优势。在系统层面，搭载的Android 13系统几乎完美还原了原生Android的使用感受，同时还融入了索尼自家的特色功能。在存储配置方面，我们提供了两种选择：一种是12GB内存加256GB存储，另一种是16GB内存加512GB存储，这些配置可以满足不同用户的具体需求。