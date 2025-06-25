诺基亚230ds是诺基亚公司推出的一款经典功能手机，这款手机继承了诺基亚一贯重视的耐用和可靠的设计理念。它配备了2.8英寸的QVGA屏幕，分辨率达到240x320像素，显示效果相当清晰。机身尺寸为124毫米宽、53.4毫米高、10.9毫米厚，重量轻至91.8克，便于携带。

这款手机运行Series 30+系统，具备双卡双待的特点，非常适合需要同时使用两个手机号码的用户。手机内置1200mAh可拆卸电池，官方数据显示，其续航能力可达22天，通话时间更是能达到23小时。在存储配置上，手机拥有16MB内存，并且支持通过最高32GB的microSD卡进行扩展。

诺基亚230ds沿袭了传统的直板按键造型，按键触感灵敏，非常适合那些偏爱实体按键的用户。手机背部装有200万像素的摄像头，具备数码变焦和视频录制功能。尽管其拍照性能无法与智能手机相提并论，但在功能手机领域，它的表现依旧相当不错。





这款手机配备了蓝牙3.0技术，还内置了FM收音机和MP3播放器等实用功能。此外，它还预装了诸如贪吃蛇等经典游戏。在防护性能上，它达到了IP52标准，能够有效抵御尘埃和轻微的水溅。同时，它还提供了银色和黑色两种颜色供消费者选择。

诺基亚230ds的电池续航能力出众，机身设计坚固耐用，因此非常适合作为备用手机或赠予长辈。即便在智能手机广泛使用的今天，它依然拥有一定的市场关注度。尤其在网络信号不佳或对电池续航要求极高的场合，它的需求显得格外明显。