mate60和mate60pro区别

华为Mate60与Mate60 Pro在硬件和功能方面有显著的不同。Mate60使用了一块6.69英寸的直板屏幕，屏幕分辨率为2688×1216像素；相比之下，Mate60 Pro配备了6.82英寸的微曲面屏幕，其分辨率更高，具体数值为2720×1260像素。值得一提的是，两款手机的屏幕刷新率均为120Hz。

Mate60搭载了5000万像素的主摄像头，还拥有1200万像素的超广角镜头和1200万像素的潜望式长焦镜头，能够实现5倍光学变焦；而Mate60 Pro则进行了全面升级，不仅配备了5000万像素的主摄像头和1200万像素的超广角镜头，还增加了4800万像素的超微距长焦镜头，将光学变焦能力提升至3.5倍，并且前置摄像头升级为1300万像素，同时还新增了3D深感摄像头的功能。

Mate60配备了4750mAh的电池，同时具备66W的有线快充和50W的无线充电技术；而Mate60 Pro在电池容量上提升至5000mAh，充电速度也有所提高，有线快充功率达到了88W，无线充电仍为50W。两款手机均符合IP68级别的防尘防水要求，此外，Mate60 Pro在原有标准之上，还增添了卫星通信的功能。





处理器性能上，两款设备均配备了麒麟9000S芯片，不过Mate60 Pro的散热区域更为广阔，这样的设计有利于游戏性能得到更充分的发挥。而且，Mate60 Pro还配备了更快的Wi-Fi 6+技术，并且具备更为先进的北斗卫星通信功能。Mate60的售价起始为5499元，而Mate60 Pro的起始售价则是6499元。

Mate60 Pro在屏幕显示方面表现出色，影像拍摄质量高，充电速度快，通信功能也相当不错；对于追求极致使用体验的用户来说，它确实是一个不错的选择；另一方面，Mate60以较高的性价比吸引了那些预算有限的消费者。