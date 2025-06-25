联想y460p配置参数

联想Y460P是2011年问世的一款流行性能笔记本，它的市场定位是商务与娱乐兼顾。这款笔记本配备了英特尔第二代酷睿i5处理器，型号为i5-2410M，其主频为2.3GHz，而最高睿频则可以达到2.9GHz。此外，它还使用了英特尔HM65芯片组。显卡设计上选择了双显卡切换模式，其中集成了英特尔的HD Graphics 3000核心显卡和AMD的Radeon HD 6550M独立显卡，并且配备了1GB容量的GDDR3显存。

该设备内存配置为4GB DDR3，最高可扩展至8GB。存储方面，配备了500GB的机械硬盘，转速为5400转每分钟。屏幕是14英寸的LED背光屏，分辨率为1366×768。网络功能上，支持802.11b/g/n无线协议和1000Mbps的有线网卡，还内置了蓝牙3.0模块。该设备具备三个USB2.0端口、一个HDMI端口、一个VGA端口、一个RJ45网线接口，还配备了多功能读卡器。





该设备尺寸为340毫米乘以235毫米乘以20至32.8毫米，重量大约为2.2千克。配备了6芯锂电池，官方宣称的续航能力大约是4小时。预装的操作系统是Windows 7 Home Basic。在音效方面，它采用了杜比家庭影院认证技术，并配备了立体声扬声器。此外，它还具备一键恢复系统和人脸识别等安全功能。该机型在上市之初便定位于中高端市场，非常适合用于日常办公、观看影音以及进行轻度游戏。