诺基亚5320上市价格

2008年的第三季度，诺基亚推出了5320手机，这款产品开始面向市场。它运行的是Symbian S60操作系统，同时具备音乐播放功能。在中国地区，5320的上市价格为1899元人民币。当时，作为诺基亚XpressMusic系列中的一款中端手机，5320凭借其合理的定价，在上市初期迅速占据了不小的市场份额。

这款机型的价格设定是经过多方面考量的，比如它拥有一块1.5英寸的26万色TFT屏幕、一个200万像素的摄像头、带有3.5mm耳机插口的硬件设施，以及内置的音乐播放器和N-Gage游戏平台等软件功能。与同价位的高端音乐手机，诸如诺基亚5610（当时市场售价大约在2500元左右）相较，5320以更具吸引力的价格，实现了核心功能的80%。





在销售渠道方面，国美、苏宁等家电卖场的合约机价格曾降至1599元，而独立手机店铺的实际售价普遍在1700至1800元之间波动。上市半年后，随着市场竞争的加剧，5320的官方指导价格逐渐下降至约1500元左右，导致出现了明显的价格差异。

需要强调的是，5320支持microSD卡扩展和蓝牙传输，这在同类产品中尤为引人注目。其音乐播放续航时间长达24小时，这也是它的一个显著优势。正因具备这些特性，该产品在上市之初便采用了较高的定价策略。