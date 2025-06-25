诺基亚215 4G是一款专为普通用户设计的功能手机，它沿袭了诺基亚一贯的简洁设计理念，并且具备了4G网络功能。这款手机于2021年正式进入市场，继续发扬了诺基亚在功能手机领域的耐用和长续航的优良传统。

诺基亚215 4G手机配置了2.4英寸的QVGA屏幕，采用了紫光展锐Unisoc T107处理器，并具备双卡双待功能。手机内部内存为16MB，存储容量为128MB，并且可以插入microSD卡进行扩展，最大扩展容量能够达到32GB。此外，该设备配备了30万像素的高清后置摄像头，并且，它还支持LED闪光灯的使用。

这款手机在网络性能上十分出色，它不仅能支持4G VoLTE进行高清语音通话，而且下载速度可高达150Mbps。与2G/3G网络相比，4G信号更为稳定，通话质量也更为上乘。此外，手机还具备Wi-Fi热点功能，能够将4G网络共享给其他设备。





续航能力出色，配备了可拆卸的1150mAh电池，4G网络环境下，待机时间能坚持20天；而在2G网络中，通话时间可长达8小时。此外，手机保留了3.5mm耳机插孔，并配备了FM收音功能，即使不使用耳机，也能实现声音的播放。

系统选用了Series 30+系列，操作界面设计得既简单又明了。其中内置了经典的《贪吃蛇》游戏，同时具备MP3播放和录音功能。机身尺寸为124.7毫米宽、51毫米高、13.7毫米厚，重量仅为90克。用户可选黑色或青色两种外观颜色。

在价格上，诺基亚215 4G定位为初级机型，售价大概在300元左右。这样的手机非常适合用作备用，特别是对老年人和学生群体而言。此外，对于那些需要持续保持联络的工作场合，它同样是个不错的选择。