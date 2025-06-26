苹果笔记本怎么切换系统

使用苹果电脑进行操作系统切换，主要依赖其内置的启动磁盘功能。具体操作流程是：先点击屏幕左上角的苹果标志；接着，挑选“系统偏好设置”选项；之后，找到并点击“启动磁盘”这一功能。在此界面，用户可以观察到当前可用的系统分区，例如macOS和Windows系统（前提是已安装双系统）。请先确定目标系统所处的区域，然后轻触屏幕右下角的“重启”按键，随后电脑将自动启动，并进入您所设定的操作系统界面。

若用户选择了Boot Camp双系统的安装，开机时只需轻轻按下Option键（也就是Alt键），随后便会出现启动管理器的界面。在该界面上，所有可用的启动分区将逐一呈现。此时，用户可通过方向键选择所需的系统，然后按下回车键进行确认，即可实现系统间的切换。这样的操作方式非常适合那些经常需要更换系统的用户。

在Windows操作系统中，若要切换回使用macOS，操作流程与先前略有差异。首先，需点击屏幕右下角的Boot Camp图标，然后选择“在macOS中重启”这一选项。若该选项未显示，则在关机并重新启动的过程中，只需持续按下Option键，即可选择所需的启动分区。





请注意，部分新款苹果笔记本电脑使用了Apple Silicon芯片，例如M1/M2系列。这类笔记本仅支持macOS系统，不兼容Windows系统。在这种配置的笔记本上，系统升级仅限于macOS不同版本之间，或者通过虚拟机软件来运行其他操作系统。

在系统升级之前，需确认现有版本能否与新版本相匹配。某些升级操作可能会改变启动时的设置。若在系统转换过程中遇到故障，可以尝试对NVRAM（仅限Intel芯片的设备）进行重置，或者尝试进入恢复模式（适用于所有设备）来解决这个问题。