自2017年三星Galaxy S8面世以来，尽管这款手机已经不再销售，然而在二手市场却依然保持着较高的关注度。到了2023年下半年，依据市场反馈，不同状况的S8手机价格出现了明显的变化，彼此之间的价格差异相当显著。

全新未使用的库存机售价大约在1200至1500元之间，这类机器十分难得。而那些九成新的二手手机，价格大概在800到1000元，从外观上几乎看不出来有过使用的痕迹。至于那些九成五新的二手手机，价格大约在600到800元，虽然多少有一些轻微的使用痕迹，但整体状况仍然保持得很好。这些机器里，大约九成是新款，价格定在400到600元，尽管外观上有些磨损，但功能依然运转良好。而大约八成的新设备，价格通常在200到400元，可能会有屏幕上的小划痕，或者某些小功能出现小故障。





产品价格受多种因素影响，例如屏幕是否完好无损（AMOLED屏幕的维修费用较高）、机身是否有明显的划痕或碰撞痕迹、电池的使用状况以及是否为正品配件。在我国市场销售的该型号产品，其价格通常会比香港或海外版本高出100至200元。至于存储容量的问题，64GB和128GB这两个版本之间的价格相差并不显著，大概只在50元到100元之间。

购买建议：由于S8已不再提供系统更新，我们建议优先考虑外观完好的二手高端手机。如果预算有限，可以选择外观稍逊的S8作为备用，但务必认真检查其屏幕显示质量和电池使用时长。另外，建议在正规的二手交易平台上进行交易，这样可以降低个人交易可能存在的风险。