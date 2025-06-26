三星n9500多少钱

三星Galaxy Note系列的老款手机里，n9500型号是其中一款，该机种在2013年首次与公众见面。该手机装备了5.7英寸的1080P Super AMOLED显示屏，搭载了三星自研的Exynos 5420八核处理器。除此之外，它配备了3GB的RAM，并且提供了16GB或32GB的存储空间。此款手机兼容microSD卡以实现存储空间的增加。在摄像头方面，其后置摄像头拥有1300万像素，而前置摄像头则具备200万像素。此外，其电池容量为3200mAh。

在二手市场上，三星n9500的价格大概在200到500元人民币之间，这个价格会因手机的新旧程度、配件是否齐全以及购买渠道的不同而有所变动。通常情况下，状况较好的手机价格大概在400元左右，但如果手机外观磨损严重或者功能有缺陷，价格可能会降到200元左右。





这款手机系统更新已经滞后，可能无法顺畅运行最新应用。此外，其性能与当前市场主流手机相比，存在明显不足。在购买前，务必确认手机的IMEI码是否正常，并且要确保所有功能均无损坏。

这款手机的配件，诸如电池和充电器，务必要加以关注。鉴于其上市已久，正宗配件或许不易寻觅。鉴于此，推荐您选择信誉可靠的商家进行购买。若仅作为备用手机或收藏品，当前的价格区间还是相当合理的。