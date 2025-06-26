不同款式的苹果官方电池售价不尽相同，一般分布在359元到809元之间。具体的价格详情如下：

iPhone SE系列：359元

iPhone 6及其Plus版本、6s及其Plus版本、7及其Plus版本、8及其Plus版本：这些型号的售价均为359元。

iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，这些型号的售价统一为519元。

iPhone 11、XR、12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max等型号，其售价统一为519元。





iPhone 14系列涵盖了14、14 Plus、14 Pro以及14 Pro Max四款机型：它们的售价均为519元。

请留意，此费用为Apple官方维修服务的正式价格标准，仅适用于在Apple Store或获得Apple授权的服务机构进行原装电池更换的情况。然而，在其他非官方维修场所，费用可能会降低，但更换的电池可能并非来自原厂。

苹果公司除了对电池本身定价外，还会额外加收服务费用。只要手机还在保修期内，或是用户已购买AppleCare+服务套餐，并且电池的完好度不足80%，用户便可以免费更换电池。

在更换电池前，请先通过iPhone的“设置”应用，找到并点击“电池”这一选项，然后仔细查看“电池健康”的相关信息。如果看到电池的最大容量低于80%，那就意味着电池老化问题比较严重，这时建议您尽快更换电池。