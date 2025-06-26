国内众多城市均设有三星手机的维修网点，为广大消费者提供了专业的产品维修服务及技术支持。以下列举了部分主要城市三星手机维修点的详细地址信息：

北京地区：

1. 三星电子北京维修中心

地址：北京市海淀区中关村南大街5号数码大厦A座8层

营业时间：周一至周日 9:00-18:00

2. 三星电子北京朝阳维修点

地址：北京市朝阳区建国路87号华贸中心3座15层

上海地区：

1. 三星电子上海维修中心

地址：上海市徐汇区漕溪北路398号汇智大厦6楼

电话：

2. 三星电子浦东维修点

地址：上海市浦东新区张杨路588号百脑汇4楼

广州地区：

1. 三星电子广州维修中心





地址：广州市天河区天河路490号壬丰大厦16层

深圳地区：

1. 三星电子深圳维修中心

位于我国广东省深圳市福田区，具体地址为深南中路2008号，华强北现代之窗大厦A座的23层，这就是我们要找的地址。

成都地区：

1. 三星电子成都维修中心

地址：成都市锦江区红星路三段16号正熙国际大厦18层

杭州地区：

1. 三星电子杭州维修点

地址：杭州市西湖区文三路369号文三数码大厦12楼

武汉地区：

1. 三星电子武汉维修中心

地址：武汉市江汉区解放大道688号武商广场写字楼20层

在您打算去维修之前，请先拨打当地的三星客服热线，号码是。这样您可以了解维修点的确切地址和营业时间。另外，得提醒您，部分维修点可能需要您提前预约。一般情况下，三星认证的维修点能提供现场检测和快速维修服务。不过，如果遇到比较棘手的故障，可能就得把设备送回工厂去修了。

三星指定的维修点使用正品部件，且维修技师都经过严格的职业培训，确保了维修服务的质量。此外，我们建议您登录三星的官方网站或是官方APP，查找最新的维修点地址信息，这样可以避免因地址变更给您造成不便。