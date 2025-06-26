4000预算买什么笔记本电脑

在4000元的预算范围内，可供挑选的笔记本电脑款式有限，尽管如此，仍有一些性价比高的型号值得留意。以下是一些值得推荐的型号：

联想小新Air 14 2023锐龙版

处理器：AMD R5-7535U

内存：16GB DDR5

存储：512GB SSD

屏幕：14英寸1080P IPS

特点：轻薄机身，支持PD快充

价格：约3999元

惠普战66六代锐龙版

处理器：AMD R5-7530U

内存：16GB DDR4

存储：512GB SSD

屏幕：14英寸1080P IPS

特点：通过19项军规测试，接口齐全

价格：约3899元

荣耀MagicBook X 14 2023

处理器：i5-12450H

内存：16GB LPDDR4x

存储：512GB SSD

屏幕：14英寸2.2K IPS





特点：多屏协同功能，指纹解锁

价格：约3999元

Redmi Book Pro 15 2023锐龙版

处理器：R5-7535HS

内存：16GB LPDDR5

存储：512GB SSD

屏幕：15.6英寸3.2K 90Hz

特点：CNC一体成型工艺

价格：约3999元

购买建议：

1. 优先选择16GB内存版本，8GB内存机型不建议购买

2. 注意确认是否支持内存扩展

3. 建议选择PCIe 4.0 SSD的机型

4. 办公用途建议选择锐龙处理器，续航更好

避坑提示：

谨慎购买二线品牌，售后可能不完善

不要选购低色域屏幕（45% NTSC）

避免购买厚重机型，便携性差