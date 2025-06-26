4000预算买什么笔记本电脑

1
Science Technology
在4000元的预算范围内，可供挑选的笔记本电脑款式有限，尽管如此，仍有一些性价比高的型号值得留意。以下是一些值得推荐的型号：
联想小新Air 14 2023锐龙版
处理器：AMD R5-7535U
内存：16GB DDR5
存储：512GB SSD
屏幕：14英寸1080P IPS
特点：轻薄机身，支持PD快充
价格：约3999元
惠普战66六代锐龙版
处理器：AMD R5-7530U
内存：16GB DDR4
存储：512GB SSD
屏幕：14英寸1080P IPS
特点：通过19项军规测试，接口齐全
价格：约3899元
荣耀MagicBook X 14 2023
处理器：i5-12450H
内存：16GB LPDDR4x
存储：512GB SSD
屏幕：14英寸2.2K IPS
特点：多屏协同功能，指纹解锁
价格：约3999元
Redmi Book Pro 15 2023锐龙版
处理器：R5-7535HS
内存：16GB LPDDR5
存储：512GB SSD
屏幕：15.6英寸3.2K 90Hz
特点：CNC一体成型工艺
价格：约3999元
购买建议：
1. 优先选择16GB内存版本，8GB内存机型不建议购买
2. 注意确认是否支持内存扩展
3. 建议选择PCIe 4.0 SSD的机型
4. 办公用途建议选择锐龙处理器，续航更好
避坑提示：
谨慎购买二线品牌，售后可能不完善
不要选购低色域屏幕（45% NTSC）
避免购买厚重机型，便携性差
Science Technology