华硕K45VD，2012年问世，是一款15.6英寸的笔记本电脑，主要服务于大众消费群体。该机型搭载了第二代或第三代的英特尔酷睿i系列处理器，并配备了Windows 7或Windows 8操作系统。设计初衷是为了满足日常办公和家庭娱乐的需求。

在硬件配置上，K45VD提供了丰富的选择。处理器选项多样，用户可挑选i3-2350M、i5-3210M或i7-3632QM等不同款型。内存方面，基础版为4GB DDR3，且支持升级至最大8GB。至于存储，标准配置为500GB机械硬盘，部分高端型号还支持选配750GB或1TB的存储空间。这款显卡采用了NVIDIA GeForce 610M系列，拥有1GB的显存，完全能够满足日常图形处理的需求。

K45VD在外观上继承了华硕的标志性设计，机身主体采用深色塑料材质，整体重量约为2.3公斤。键盘设计方面，它采用了全尺寸的巧克力键盘，并增设了数字小键盘区域。至于接口配置，相当丰富，包括3个USB接口（其中一个是USB3.0），以及HDMI、VGA、RJ45网线接口和多功能读卡器。

该设备配备了15.6英寸的LED背光显示屏，其显示分辨率为1366×768，亮度标准为200尼特。在音质方面，它利用了华硕的SonicMaster技术，并且装备了奥特蓝星的扬声器，这些特点使得它在同类产品中具有卓越的音质表现。

散热系统采用了双铜管设计，且与底部宽敞的散热口相辅相成。电池部分，配置了6节锂离子电池，其正常使用时长大概在4小时左右。在无线网络方面，该设备符合802.11b/g/n标准，同时具备蓝牙4.0技术的支持。

这款产品的明显优势在于配置均衡且价格公道，特别适合那些资金有限但对笔记本电脑功能有全面要求的人群。不过，它的屏幕分辨率并不算高，而且显卡的性能仅能应对基本需求，并不适合运行那些对性能要求较高的3D游戏。