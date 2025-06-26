小米公司推出的首款智能手机名为小米1，它的上市时间可以追溯到2011年8月16日。在那一天，小米在北京798艺术区举行了一场盛大的发布会，向公众正式展示了这款备受关注的手机。小米1的推出，意味着小米正式进入了智能手机市场，同时也引领了我国智能手机行业进入了一个全新的发展阶段。

小米1搭载了当时颇受欢迎的骁龙MSM8260双核1.5GHz处理器，配备1GB RAM内存，4GB ROM存储空间，同时支持最高32GB的存储扩充。在显示方面，它装备了4英寸的TFT屏幕，分辨率达到了480×854像素。至于拍照功能，它配备了800万像素的后置摄像头，这在当时已经算是一个相当不错的配置了。





值得关注的是，小米1所采用的操作系统是针对Android 2.3版本深度定制的MIUI，这一特色让小米手机在市场上独树一帜。MIUI以其简洁美观的界面和丰富的功能，吸引了大量用户的喜爱。

小米1以1999元的价格迅速占领市场，这个价格比同期其他品牌同配置的手机要低得多。于是，它一上市就引发了消费者的抢购热潮。小米1的成功不仅为小米的持续发展奠定了坚实的基础，还确立了小米“高性价比”的品牌地位。