三四千左右的笔记本电脑推荐

在三千到四千元的价位范围内，选购笔记本电脑时，大多数人更愿意选择那些能够满足日常办公、学习和轻度娱乐需求的机型。以下是一些性价比不错的笔记本电脑型号推荐：

1. 联想小新Air 14 锐龙版

搭载AMD R5-5500U处理器，内存升级至16GB，配备512GB SSD固态硬盘，屏幕采用14英寸设计，分辨率达到1080P，采用IPS技术，整机重量约为1.38公斤。性能表现均衡，电池续航能力强，非常适合学生和上班族使用。目前市场上售价大约在3799元左右。

2. 惠普战66 五代锐龙版

这款设备搭载R5-5625U处理器，内存配置为16GB加512GB，拥有15.6英寸的防眩光屏幕，接口丰富多样，比如RJ45网口。其设计风格倾向于商务，并且通过了19项军规测试，证明其具有很高的耐用性。该产品的价格大约在3899元左右。

3. 荣耀MagicBook X 14

配备i5-1135G7处理器，内存达到16GB，存储空间为512GB，14英寸全尺寸屏幕，支持多屏互动功能。机身以金属打造，重量轻至1.38kg，非常适合华为及荣耀手机用户。价格大概在3599元左右。

4. 华硕无畏15 2022款





这款设备采用R5-5500U处理器，配备16GB内存和512GB存储空间，搭载了15.6英寸的防蓝光屏幕，支持180°的翻转和展开。此外，它还附带了数字键盘，非常适合财务人员等经常需要输入数字的用户。这款产品的价格大约在3499元左右。

选购建议：

1. 优先选择16GB内存机型，保证多任务流畅性

2. 固态硬盘建议512GB起步

3. 注意接口配置是否满足外设需求

4. 学生用户可关注教育优惠活动

5. 建议到实体店体验键盘手感和屏幕素质

这类产品的重量大致介于1.3至1.8公斤之间，续航时长大概在6至8小时，完全可以应对文档编辑、网页浏览、视频会议等日常应用场景。然而，它的游戏性能较为有限，并不适宜运行大型游戏。