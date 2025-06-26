苹果公司每年都会举办数场发布会，这些活动通常安排在春末或秋初。通常情况下，春季的发布会通常在三月或四月进行，届时会推出新款iPad、MacBook等产品的更新版本；而秋季的发布会则固定在九月，这个时间段一直是iPhone新机型的常规发布日。

以下是近年来苹果发布会的具体时间表：

2023年：

9月12日 - iPhone 15系列发布会

6月5日 - WWDC开发者大会（发布iOS 17系统）

3月8日 - 春季发布会（发布黄色iPhone 14）





6月6日 - WWDC开发者大会

4月20日 - 春季发布会（发布紫色iPhone 12）

由于疫情影响，首次采用线上形式：

9月15日这一天，苹果公司将要举行一场新品发布会，届时将正式向公众展示Apple Watch Series 6。

苹果公司的发布会通常在位于美国加利福尼亚州的库比蒂诺市的Apple Park举办，该活动的具体时间是当地时间的上午10点，转换成北京时间则是凌晨1点。这类活动一般会持续1到2个小时，观众们可以通过访问苹果官方网站或者YouTube等平台来实时观看直播。

苹果公司不仅会定期举行硬件新品发布会，每年六月还会举办WWDC全球开发者大会，该活动在公司内部具有极其重要的位置。在此次大会上，公司重点发布新的操作系统。大会一般持续五天，首日则以主题演讲作为核心环节。