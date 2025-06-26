荣耀play5t参数配置

荣耀Play5T是荣耀品牌针对中端市场推出的智能手机，其配置参数能够满足日常使用需求。具体来说，以下是这款手机的详细参数资料：

荣耀Play5T在硬件配置上，使用了联发科的Helio P35八核处理器，此处理器基于12nm制程技术，主频最高能够达到2.3GHz。设备配备了4GB的运行内存和128GB的存储空间，并且能够支持最大512GB的microSD卡进行扩展。此外，它内置了一块5000mAh的大容量电池，并且支持22.5W的快充技术。

该设备在显示参数方面，配备了6.5英寸的LCD水滴屏幕，其分辨率为1600×720像素，屏幕占比高达88.7%。同时，屏幕能够显示1670万种颜色，并且支持夜光屏和阳光屏等先进显示技术。

该影像系统采用后置1300万像素的主摄像头和200万像素的景深摄像头组合，具备AI场景识别以及人像模式等丰富功能。同时，前置800万像素的自拍镜头能够实现美颜算法和人像虚化效果。





该设备支持双卡双待4G全网通，并配备了Wi-Fi 802.11 b/g/n、蓝牙5.0和GPS定位等实用功能。其机身尺寸为165.2毫米×76.3毫米×9.5毫米，重量大约为196克，同时提供了幻夜黑和极光蓝两种颜色供用户选择。

系统内置了基于Android 10版本的Magic UI 4.0，拥有手机克隆、智能图库、简易操作模式等特色功能。在安全保障上，它提供了后置指纹识别和面部解锁两种生物识别解锁方式。

该设备配备3.5毫米耳机插孔以及micro USB数据连接口，沿袭了传统的三卡槽设计，能够同时容纳两张SIM卡和一张存储卡。在音频处理上，它采用了智能放大器技术，并支持Histen音效。

该清单列出了充电器、数据线、取卡针、说明书等基础配件。此款手机属于初级5G普及型，主要特点为出色的续航能力和较大的存储容量。