intel核显性能排行

通过查看基于Intel核显性能的排行榜，消费者可以掌握不同版本处理器中集成显卡性能的差别。下面是市场上主流Intel核显的性能比较和排名具体信息：，

1. Iris Xe Graphics（96EU）：

基于11代或12代的酷睿i7/i5处理器，该平台性能出色，能够与入门级独立显卡相媲美；它轻松应对《英雄联盟》、《CS:GO》等热门游戏。在1080p分辨率和中等画质设置中，帧率稳定，始终保持在60fps以上。

2. Iris Plus Graphics（64EU）：

第10代Ice Lake处理器在市场上并不罕见，其性能大概相当于Xe核显的六成上下，这样的性能完全可以应对4K视频的播放，并且也能处理一些基本的Photoshop操作。

3. UHD Graphics 750（32EU）：

该设备搭载了第十一代的Rocket Lake芯片，该芯片具备AV1解码功能；相较于上一代的UHD630，性能有了大约50%的提升。

这款第十二代基础型号处理器，适用于日常办公和视频会议，然而，它并不支持4K游戏的运行。





5. UHD Graphics 630：

第八代到第十代的酷睿处理器搭载的显卡表现一般，主要满足日常办公和基础网页浏览的需求。

选购建议：

需要视频剪辑选Xe核显（96EU）

日常办公选择UHD730及以上

老款UHD630设备建议外接独显

核显的性能与处理器的TDP值紧密相连，当相同型号的产品在15W低压和28W标压两种不同的功耗状态下，性能上的差异可以达到20%。至于第13代处理器的核显架构，并没有进行升级，而是主要对编解码功能进行了优化。