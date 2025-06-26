三星W920是一款备受瞩目的翻盖手机，大约在2005年问世。当时，它在高端商务领域颇受欢迎。这款手机配备了双屏幕设计，外屏是一块1.1英寸的OLED屏幕，内屏则是一块2.3英寸、能显示26万色画面的TFT主屏。其机身尺寸为94毫米×48毫米×21.5毫米，重量约为115克。

W920手机搭载了130万像素的摄像头，可以进行视频录制，还拥有4倍数字变焦功能。此外，手机内置了MP3播放器，支持MP3、AAC、AAC+等多种音频格式。在存储方面，它配备了64MB的内存，并且可以通过microSD卡进行扩充。另外，它还配备了蓝牙2.0、USB 2.0接口，并且支持TV-OUT输出。

该机型装备了独特的可转动转轴，让屏幕可旋转至180度并实现合盖使用。键盘部分采用了金属质感设计，按键布局合理，使用起来十分顺畅。另外，这款机型运行的是三星自主研发的封闭式操作系统，同时支持JAVA应用以实现功能扩展。





W920在多媒体展示方面支持72和弦铃声，同时提供多种音效供用户选择。该设备的电池容量为800mAh。根据官方提供的数据，通话时间大约可持续3小时，而待机时间则能维持大约200小时。

这款手机针对的是高端市场，主要服务对象为商务人士以及追求独特个性的消费者。它配备了可旋转的屏幕，并且拥有丰富的多媒体功能。在当时，这些特性显得尤为创新。这些特性充分体现了三星在折叠手机技术领域的研发实力和创新意识。