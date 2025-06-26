联想e550笔记本参数

联想E550是联想ThinkPad商务笔记本系列的一员，它以稳定性与耐用性著称。这款笔记本搭载了英特尔第五代酷睿i5-5200U处理器，其基础运行频率为2.2GHz，还能实现最高2.7GHz的睿频加速。处理器采用双核四线程设计，完全能够满足日常办公的各种需求。

E550在内存方面配备了4GB的DDR3L内存，同时支持最高至16GB的扩充，用户可依据实际需求进行升级。至于存储配置，系统提供了两种方案：一是500GB的7200转机械硬盘，二是128GB的SSD固态硬盘，用户可根据个人预算和性能需求做出恰当的选择。

E550型号的显卡配置相当不错，它配备了AMD Radeon R7 M260独立显卡，并且拥有2GB的GDDR5显存。不仅如此，该机型还内置了Intel HD Graphics 5500核显。这样的配置组合，完全能够满足日常的图形处理需求，同时也能提供简单的游戏体验。至于屏幕部分，它使用了15.6英寸的LED背光技术，分辨率为1366×768，同时具备防眩光特性，旨在为用户带来更为舒适的视觉感受。





E550的接口设计相当全面，它配备了三个USB接口，其中一个是USB 3.0接口；此外，它还拥有HDMI接口、VGA接口和RJ45网线接口；另外，还配备了四合一读卡器，以及集成了耳机和麦克风功能的二合一接口。在网络连接上，它能够支持802.11ac无线网络和蓝牙4.0。

这款笔记本的尺寸是380毫米宽、258毫米高、29.9毫米厚，重量大概在2.45千克左右。它搭载了Windows 7 Professional操作系统，并且可以升级至更高版本。笔记本采用6芯锂离子电池，续航时间大约可达5小时。另外，它还配备了ThinkPad品牌的防泼溅键盘和小红点导航系统。