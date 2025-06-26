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Science Technology
目前市场上主要的手机品牌可以分为以下几大类：
国际一线品牌：
1. 苹果（Apple）- iPhone系列
2. 三星（Samsung）- Galaxy系列
3. 谷歌（Google）- Pixel系列
中国主流品牌：
1. 华为（Huawei）- Mate/P系列
2. 小米（Xiaomi）- 数字/Redmi系列
3. OPPO - Find/Reno系列
4. vivo - X/Y系列
5. 荣耀（Honor）- Magic/数字系列
6. 一加（OnePlus）- 数字系列
7. realme - 数字/GT系列
其他国际品牌：
1. 索尼（Sony）- Xperia系列
2. 诺基亚（Nokia）- Lumia系列
摩托罗拉品牌旗下的Edge和razr系列手机
新兴品牌：
1. Nothing - Phone系列
2. Fairphone - 环保手机系列
3. TCL - 阿尔卡特系列
各个品牌各具特色，明确的市场定位，从高端旗舰到基础款型，应有尽有。消费者可以根据自己的预算、所需功能以及个人偏好，挑选出最合适的手机品牌。
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