目前市场上主要的手机品牌可以分为以下几大类：

国际一线品牌：

1. 苹果（Apple）- iPhone系列

2. 三星（Samsung）- Galaxy系列

3. 谷歌（Google）- Pixel系列

中国主流品牌：

1. 华为（Huawei）- Mate/P系列

2. 小米（Xiaomi）- 数字/Redmi系列

3. OPPO - Find/Reno系列

4. vivo - X/Y系列

5. 荣耀（Honor）- Magic/数字系列





6. 一加（OnePlus）- 数字系列

7. realme - 数字/GT系列

其他国际品牌：

1. 索尼（Sony）- Xperia系列

2. 诺基亚（Nokia）- Lumia系列

摩托罗拉品牌旗下的Edge和razr系列手机

新兴品牌：

1. Nothing - Phone系列

2. Fairphone - 环保手机系列

3. TCL - 阿尔卡特系列

各个品牌各具特色，明确的市场定位，从高端旗舰到基础款型，应有尽有。消费者可以根据自己的预算、所需功能以及个人偏好，挑选出最合适的手机品牌。