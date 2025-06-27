诺基亚C600是一款备受推崇的滑盖手机，它在2009年正式面世，是诺基亚C系列家族中的一员。该手机装备了2.2英寸的QVGA屏幕，拥有500万像素的摄像头，具备自动对焦功能以及LED闪光灯。其尺寸为96毫米宽、46毫米高、15.6毫米厚，重量为110克，并且提供了黑色和白色两种颜色供消费者选择。

诺基亚C600使用Symbian S60第三版系统，兼容GSM/EDGE网络，自带128MB内存，并支持通过microSD卡扩充至16GB。该机具备蓝牙2.1和USB 2.0的连接功能，并配备了3.5毫米耳机插孔。电池容量为860mAh，通话时长可达3.5小时，待机时间大约为400小时。





这款手机的特色可通过多角度的图片来呈现：正面图可以展示出完整的数字键盘和屏幕；侧面图则能展示出滑盖开启的状态；背面图则特别突出了500万像素的摄像头以及诺基亚的标志；而从俯视角度拍摄，则能清楚地看到手机的厚度和整体形状。拍摄时建议选用白色背景，以便更清晰地展现产品的细节。

这款手机定位于中端商务市场，具备邮件快速推送、Office文档浏览、PDF文件阅读等特色功能。它能拍摄出室内外各种光线下的照片，特别强调了自动对焦和闪光灯的优异表现。