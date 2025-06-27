苹果秋季发布会公布新品

2023年秋季的新品发布会是在9月12日由苹果公司主办的，会上展示了许多引人注目的新产品。在这些新品中，iPhone 15系列无疑是焦点所在，其采用了创新的钛金属边框设计。而Pro系列则首次加入了潜望式长焦镜头，这一设计使得光学变焦能力达到了6倍之高。除此之外，所有产品都采用了灵动岛设计，并且接口也换成了USB-C。

苹果最新推出的Series 9手表配备了性能更优的S9处理器，屏幕的亮度已经提升至2000尼特，同时支持双指触控操作。此外，Apple Watch Ultra 2的电池续航能力实现了36小时的突破，屏幕的最大亮度更是高达3000尼特。

在软件行业，iOS 17带来了待机状态下的屏幕显示新功能，还有联系人海报等新颖特性。与此同时，watchOS 10对应用界面进行了彻底的革新，并引入了智能堆栈小组件这一新增功能。

值得关注的是，苹果公司已宣布，从2024年起，其产品将不再采用皮革材质，转而采用FineWoven环保织物。此外，AirPods Pro 2系列也同步推出了带有USB-C接口的新款充电盒。

自9月15日开始，这款新品将开始接受预定，它的正式上市时间则安排在9月22日。iPhone 15 Pro的最低售价为999美元，至于iPhone 15 Pro Max，其最低售价则是1199美元。至于Apple Watch Series 9，其价格定位在399美元；而Apple Watch Ultra 2的售价则高达799美元。